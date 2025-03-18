Смертельное ДТП с участием Chery Tiggo и LADA произошло в Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила Neva.Today .

Утром 18 марта, около 09:25, на 41-м километре подъездной дороги к морскому торговому порту «Усть-Луга» 40-летний водитель кроссовера Chery Tiggo потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Granta.

В результате аварии водитель отечественной машины, 50-летний мужчина, погиб на месте происшествия.

Сейчас сотрудники полиции проводят расследование инцидента.