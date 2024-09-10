Смертельное ДТП с участием бензовоза произошло в ХМАО
Авария, в которой погиб один человек, произошла утром 10 сентября на 104-м километре автодороги «Сургут — Когалым» в ХМАО. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Югры».
В этом месте столкнулись автомобиль «Москвич 3» и бензовоз. Водитель легкового авто скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
По предварительной информации, погибший выехал на встречную полосу, где по касательной задел двигавшийся во встречном направлении бензовоз.
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