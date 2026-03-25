Смертельное ДТП с участием бензовоза и легкового авто произошло на трассе А-120 в Ленобласти

На трассе А-120 в Тосненском районе Ленинградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика JAC, бензовоза и автомобиля Kia Rio. Об этом написала Neva.Today .

Во вторник, 24 марта, около трех часов дня на 117 километре автомобильной дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 65-летний водитель грузовика JAC потерял управление из-за внезапно лопнувшего переднего колеса и выехал на встречную полосу. Там грузовик столкнулся с бензовозом «Ситрак C7H» и машиной Kia Rio.

В результате аварии 65-летний водитель Kia Rio погиб на месте, а 44-летнего мужчину, ехавшего за рулем бензовоза, госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя грузовика JAC задержали.