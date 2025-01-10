Смертельное ДТП с участием 26-летней женщины произошло в Свердловской области

Утром 10 января на восьмом километре Арамильского тракта произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом «ФедералПресс» проинформировала пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

По предварительным данным, 26-летняя женщина, управлявшая автомобилем Chevrolet Aveo, следовала со стороны Кольцово в сторону Арамиля и в какой-то момент потеряла управление. В итоге автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, зафиксировали гибель водителя. Сейчас ведется расследование обстоятельств ДТП.