Смертельное ДТП с участием 26-летней женщины произошло в Свердловской области

Утром 10 января на восьмом километре Арамильского тракта произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом «ФедералПресс» проинформировала пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
По предварительным данным, 26-летняя женщина, управлявшая автомобилем Chevrolet Aveo, следовала со стороны Кольцово в сторону Арамиля и в какой-то момент потеряла управление. В итоге автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, зафиксировали гибель водителя. Сейчас ведется расследование обстоятельств ДТП.
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