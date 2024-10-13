Смертельное ДТП с грузовиками и легковушками произошло в Подмосковье

МВД Подмосковья сообщило о погибшем в массовой аварии на автодороге А-108

Столкновение двух грузовиков и трех легковых машин произошло на 175-м километре автодороги А-108 в Павлово-Посадском округе Московской области. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, в аварии погиб один человек.

На опубликованных с места аварии кадрах видно, что после столкновения машины вылетели на обочину.

«На 175-м километре автодороги А-108 произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте», — заявили в ведомстве.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции. По итогам мероприятий они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранения различной степени тяжести получили три человека во время столкновения BMW и Daewoo Matiz в Хорошевском проезде. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, водитель немецкой иномарки на скорости врезался во впереди едущий Daewoo Matiz. От удара BMW отбросило в дерево. Двух пострадавших забрали прибывшие на место врачи, третий от госпитализации отказался.