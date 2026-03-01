Смертельное ДТП произошло вблизи города Реж в Свердловской области

В Свердловской области в районе Режа случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом написало «АБН24» .

Как сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автомобиля выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с другим транспортным средством.

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ-2115 погиб на месте, а его пассажир был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Также пострадали водитель и пассажир Lada Granta.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в телеграм-канале пресс-службы Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.