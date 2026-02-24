Смертельное ДТП произошло на дороге «Лодейное Поле — Вытегра» в Ленинградской области

В Лодейнопольском районе Ленинградской области произошла авария со смертельным исходом. Полиция проводит проверку по факту ДТП, написала Neva.Today .

В понедельник, 23 февраля, около 14:00 на 6-м километре автомобильной дороги «Лодейное Поле — Вытегра» произошло столкновение двух автомобилей. Женщина 36 лет, управлявшая Renault Fluence, выехала на встречную полосу для обгона в месте, где действовал дорожный знак «обгон запрещен». В результате произошло столкновение с Lada Xray под управлением женщины 54 лет.

В результате аварии погиб пассажир отечественного автомобиля, мужчина 58 лет. Водителей обеих машин и двух пассажиров Renault — мужчин 36 и 40 лет — госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщает, что ранее никто из водителей к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.