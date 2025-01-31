Смертельное ДТП произошло в Кстовском округе Нижегородской области

Фото: РИА «Новости»

Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло в Кстовском округе Нижегородской области. Об этом написало ИА «Время Н», ссылаясь на пресс-службу ГУВД по региону.

Случай зафиксировали около семи часов утра на 443-м километре автодороги Москва — Уфа. Согласно предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля Renault пересек дорожную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель».

В результате ДТП погибла пассажирка иномарки, водителя этой же машины госпитализировали.

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