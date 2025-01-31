Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Карелии

Утром 31 января на 271-м километре трассы «Кола» в Олонецком районе Карелии произошло смертельное ДТП. Там столкнулись легковой автомобиль и грузовое транспортное средство, написал сайт karelinform.ru .

В результате аварии водитель автомобиля Hyundai погиб на месте происшествия — его тело пришлось извлекать из поврежденной машины.

В пресс-службе прокуратуры Карелии уточнили, что авария произошла недалеко от деревни Мегрега. Сотрудники надзорного органа инициировали проверку. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства происшествия.