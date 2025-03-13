Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган
В среду, 12 марта, на 73-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган произошла серьезная авария. Об этом написала«Свободная пресса».
Женщина за рулем автомобиля LADA пошла на обгон и столкнулась с бетономешалкой, которая ехала по встречной полосе.
В результате ДТП погиб пассажир LADA, который находился на заднем сиденье. Им оказался житель Кургана 1982 года рождения. Он не был пристегнут ремнями безопасности.
Водитель легковушки и пассажир, который сидел на переднем сиденье, получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас Свердловская ГИБДД расследует обстоятельства происшествия.
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