Смертельное ДТП произошло на Кольцевой автодороге Петербурга

В Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП на Кольцевой автодороге, в результате которого погиб человек. Об этом Piter.TV сообщили в ГУ МВД России по региону.
По предварительной информации, днем на 42-м километре внешнего кольца 50-летний водитель автомобиля Chery Tiggo не справился с управлением и столкнулся с машиной Kia под управлением 29-летней женщины. От удара Kia въехала в иномарку Chevrolet Lacetti, которой управлял 41-летний мужчина. После этого Chevrolet столкнулся с JETOUR под управлением 38-летней женщины. В результате последнего столкновения первая машина загорелась.
Пассажир Chevrolet, возраст которого составил 38 лет, погиб на месте происшествия. Все обстоятельства и детали аварии устанавливаются.
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