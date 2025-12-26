Смертельная авария стала причиной утренних пробок в Выборгском районе Ленобласти

Утро 26 декабря в поселке Майнило Выборгского района Ленинградской области омрачилось крупным дорожно-транспортным происшествием. Лобовое столкновение автомобилей Mitsubishi и Changan привело к гибели троих человек и госпитализации водителя автомобиля китайского производства, написала Neva.Today .

Авария произошла на первом километре автодороги Парголово — Огоньки. Сообщение о событии поступило от пресс-службы Ленинградского областного подразделения противопожарно-спасательных служб.

Вследствие аварии движение на данном участке трассы было временно приостановлено. Работники профильных ведомств оперативно организовали реверсивное движение, чтобы водители могли беспрепятственно добраться до места назначения. Проведение экстренных мероприятий помогло избежать коллапса на дорогах и минимизировать неудобства для остальных участников дорожного движения.