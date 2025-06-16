Смертельная авария с участием мотоциклиста и пешехода произошла в Курганской области

Вечером 15 июня в Кетовском округе Курганской области произошло ДТП с участием мотоциклиста и подростка-пешехода. В результате аварии водитель мотоцикла погиб. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на группу региональной Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, водитель 1976 года рождения на мотоцикле Enduro двигался со стороны СНТ «Эталон» в сторону автодороги Курган — Половинное.

«Мотоциклист не справился с управлением, допустил наезд на препятствие в виде дерева, после чего мотоцикл отбросило на 14-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении», — пишут в ГАИ.

В ведомстве уточнили, что мотоциклист был лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, по предварительным данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, проводятся экспертизы.