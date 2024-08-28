Смертельная авария с участием мотоцикла произошла в Пермском крае. Два человека погибли

Авария, в которой погибли водитель мотоцикла и его пассажир, произошла накануне на дороге Нытва-Григорьевское-Ильинский в направлении станции Григорьевская. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Пермского края.

Водитель за рулем ВАЗ-21053 превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом. Водитель и пассажир двухколесного транспорта погибли до приезда медиков.

В аварии также пострадали 17-летняя девушка и 35-летний мужчина, которые находились в отечественном авто.