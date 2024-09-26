Смертельная авария с участием Mitsubishi произошла в Волгоградской области
В Калачевском районе Волгоградской области в ночное время суток произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигавшийся со стороны Октябрьского в сторону поселка Комсомольский, слетел с дороги. В результате машина перевернулась.
В ДТП погиб 25-летний пассажир легковушки. Водителя с травмами доставили в больницу.
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