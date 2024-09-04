Смертельная авария с участием LADA произошла в Никольском районе Пензенской области

ДТП, в котором один человек погиб и еще один пострадал, произошло накануне на 81-м километре трассы «Городище — Никольск — Ночка» в Никольском районе Пензенской области. Об этом написала «Пенза-пресс».

Как рассказали в МКУ Никольского района «Служба спасения», водитель автомобиля Lada не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Один человек погиб на месте, другому потребовалась помощь медиков.

На месте ДТП работали спасатели, которые смыли технические жидкости, разлившиеся в результате происшествия.

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