Смертельная авария с участием грузовика произошла в Ленинградской области. Погиб молодой парень | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 16:50 Смертельная авария с участием грузовика произошла в Ленинградской области. Погиб молодой парень

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Авария, в которой погиб 18-летний молодой человек, произошла накануне на автодороге «Форт Красная горка — Коваши — Сосновый Бор» в Ленинградской области. Об этом написал Piter.TV, ссылаясь на правоохранителей.

На 65-м километре трассы водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик Shacman. Молодой человек погиб на месте, а 42-летнего водителя грузовика доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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Сообщается, что погибший 37 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023–2024 годах.