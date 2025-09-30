Смертельная авария с участием большегруза произошла на трассе в Хабаровском крае

На участке автодороги А-370 «Уссури» в ночное время произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых и легковых автомобилей. Машина марки MAN, двигавшаяся из Хабаровска в сторону Владивостока, выполняя маневр левого поворота, не уступила дорогу легковому автомобилю Toyota Celica, двигающемуся по главной полосе дороги, написал сайт transsibinfo.com .

Toyota Celica находилась под управлением подростка 2006 года рождения, в машине находились несовершеннолетние пассажиры 2006 и 2008 годов рождения. В результате лобового столкновения подростки погибли на месте происшествия, а водитель Toyota Celica был тяжело ранен и отправлен в Краевую клиническую больницу №2 Хабаровска.

Машина MAN, за рулем которой находился опытный водитель 1983 года рождения, избежала человеческих жертв, но понесла механические повреждения.