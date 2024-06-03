Смертельная авария с участием автомобиля ВАЗ произошла на трассе в ХМАО
Авария, в которой погиб 38-летний пассажир, произошла накануне на трассе Белоярского района ХМАО. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Югры.
Сообщается, что 22-летний водитель ВАЗ съехал в кювет по ходу движения. В результате ДТП погиб 38-летний пассажир отечественного авто, пострадали сам водитель, другой пассажир и трое детей.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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