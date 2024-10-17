Смертельная авария с участием автобуса произошла в Пермском крае
Авария, в результате которой погиб пешеход, произошла накануне на дороге Кудымкар — Усолье в Пермском крае. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал краевой Госавтоинспекции.
Водитель автобуса Higer наехал на пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
В настоящий момент полицейские устанавливают личность погибшего. Проводится расследование.
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