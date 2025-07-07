Смертельная авария с участием 16-летнего подростка произошла под Петербургом

В Ломоносовском районе Ленобласти проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом. Об этом Piter.TV сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, днем 6 июля на 29-м километре автодороги «Петербургское южное полукольцо», вне населенного пункта, 16-летний юноша на мопеде при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю UMC с полуприцепом ISTRAIL. За рулем машины находился 40-летний водитель. В результате произошло столкновение. После аварии грузовик наехал на металлическое ограждение и оказался в кювете.
Подросток, управлявший мопедом, скончался до прибытия бригады скорой помощи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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