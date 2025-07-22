В Подмосковье в ДТП погиб 16-летний байкер

В ДТП в Раменском муниципальном округе погиб 16-летний байкер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Раменском муниципальном округе», — уточнили в ведомстве.

В подмосковной полиции рассказали, что во вторник, 22 июля, в 20:10 на 37-м километре автодороги «Москва-Касимов» произошла смертельная авария.

Питбайк при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с «Газелью».

«В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте», — говорится в сообщении.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места аварии.

В середине июля в Башкирии байкер врезался в фургон ритуальных услуг и погиб.