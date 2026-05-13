Смертельная авария произошла в Шахунском округе Нижегородской области

Утром 11 мая на автодороге Нижний Новгород — Шахунья — Киров произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
По данным Госавтоинспекции Нижегородской области, 21-летний водитель автомобиля LADA превысил скорость, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. От полученных травм молодой человек скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте