Смертельная авария произошла в Малосердобинском районе Пензенской области

В Пензенской области на трассе «Нижний Новгород — Саратов» произошло серьезное ДТП. На 483-м километре столкнулись грузовик «ГАЗ-2747», которым управлял 44-летний водитель, и легковая Daewoo Nexia, написала «Пенза-пресс» .

В результате аварии 65-летний водитель легковушки погиб на месте. Грузовой автомобиль после столкновения съехал с дороги и опрокинулся, но водитель не пострадал.

Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.