Смертельная авария произошла в Белинском районе Пензенской области

На девятом километре трассы «Тамбов — Пенза — Белинский — Тамала» случилось смертельное ДТП. Об этом написала «Пенза-пресс» .

По данным управления Госавтоинспекции РФ по Пензенской области, авария произошла 14 октября в 3:10. Водитель автомобиля Renault Logan врезался в ограждение моста, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате происшествия 39-летний водитель иномарки скончался от полученных травм. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.