Смертельная авария произошла на трассе в Свердловской области

На 101-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган в Каменском районе произошло крупное ДТП. Из-за этого временно заблокировано движение для всех видов транспорта, пишет Ura.ru .

По информации пресс-службы регионального управления Госавтоинспекции, водитель автомобиля Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. От удара автобус отбросило на двигавшийся в попутном направлении грузовой автомобиль DAF с полуприцепом.

В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Еще один пассажир Lada Largus получил травмы, медики оказывают ему необходимую помощь. Водители автобуса и грузовика не пострадали.