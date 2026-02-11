Смертельная авария произошла на трассе в Челябинской области

На трассе между Обручевкой и Субутаком в Кизильском районе произошла трагическая авария. Пенсионер, управлявший автомобилем Chevrolet Niva, погиб вместе с женой и родственницей. В машине также находились дети трех и пяти лет, написало URA.RU .

По предварительной информации, 70-летний водитель решил обогнать попутный автомобиль, но из-под колес его машины начал вылетать снег, ухудшив видимость. В результате он выехал на встречную полосу и попал под грузовик Sythrac.

«Водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, в условиях снегопада при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения. На встречной полосе произошло столкновение с грузовым автомобилем Sythrac», — пояснили в пресс-службе ГАИ региона.

Младший ребенок находился в детском автокресле, что спасло его от смерти, но он получил серьезные травмы. Старший ребенок ехал непристегнутым и также получил травмы. Оба мальчика сейчас находятся в больнице.