Смертельная авария произошла на трассе «Уссури» в Хабаровском крае

Утром 21 августа на трассе «Уссури» в Хабаровском крае произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на полицию Вяземского района.

По предварительным данным, женщина за рулем Toyota Corolla выехала на встречку и там столкнулась с Toyota Prius Alpha. В результате водитель первой иномарки погибла на месте. Пятерых пассажиров из обоих авто госпитализировали. Среди пострадавших трое детей.

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