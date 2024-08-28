Смертельная авария произошла на трассе Сургут — Салехард

На трассе Сургут-Салехард накануне произошла авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД ЯНАО.

По предварительным данным, пешеход выбежал на проезжую часть. Там он попал под колеса Toyota, водитель которой не успел затормозить.

В результате аварии пешеход погиб до приезда скорой. Проводится проверка.

Семья 16-миллионного гостя выставки «Россия» рассказала о поездке в Самарскую область

Зачем Зеленскому новый «саммит мира», если у него есть «план перемоги» над Россией?

Президент Украины Владимир Зеленский. Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Возвращение за свои. Туристы, брошенные «Аэрофлотом» за границей, дошли до Верховного суда

Maksim Konstantinov

«Как с цепи сорвутся». Что сулит коридор затмений осенью-2024

Пироги с орехами и баня. Как отметить православный праздник Ореховый Спас

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте