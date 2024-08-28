Смертельная авария произошла на трассе Сургут — Салехард
На трассе Сургут-Салехард накануне произошла авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД ЯНАО.
По предварительным данным, пешеход выбежал на проезжую часть. Там он попал под колеса Toyota, водитель которой не успел затормозить.
В результате аварии пешеход погиб до приезда скорой. Проводится проверка.
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