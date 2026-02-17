На 536-м километре трассы Сургут — Салехард столкнулись два автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Сегодня, 17.02.2026, на 536 км автодороги Сургут — Салехард произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате ДТП погибло два человека», — отмечено в сообщении пресс-службы.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося. Проводится расследование.
