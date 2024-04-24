Смертельная авария произошла на трассе М-7 в Нижегородской области | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 16:14 Смертельная авария произошла на трассе М-7 в Нижегородской области

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Авария в Богородском районе Нижегородской области унесла жизнь одного человека. Видео с места ДТП опубликовал сайт Pravda-nn.ru.

Трагедия произошла на 419-м километре трассы М-7 «Волга». Согласно данным УГИБДД по региону, 56-летняя женщина за рулем машины Volkswagen не справилась с управлением.

Впоследствии легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Автомобилистка получила смертельные травмы.