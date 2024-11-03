Смелый челябинец спустился по простыням с четвертого этажа, чтобы спасти кота

Челябинец спустился на простыне с 4 этажа ради спасения застрявшего в окне кота

Мужчина в Челябинске спустился по простыням с четвертого этажа, чтобы спасти кота, который застрял в окне. Видео с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как смелый челябинец аккуратно спускается на нижний этаж. Он встал ногами на переднюю часть подоконника и вытащил кота из ловушки. Когда пушистого любимца удалось вызволить, мужчина быстро поднялся наверх.

Как рассказал Telegram-канал «Челябинск с огоньком», хозяйка оставила своего питомца дома без еды и воды. Именно это побудило соседа сверху на спасение бедняги.

По словам девушки, которая взяла питомца на временное содержание, кот после случившегося не мог сам передвигаться — его задние лапы были парализованы. Сейчас он постепенно восстанавливается, стал больше двигаться и даже играть.

360.ru не рекомендует повторять такое самостоятельно, это может быть опасно для жизни.