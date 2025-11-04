«Слышали несколько хлопков». Очевидцы рассказали подробности о взрыве на Стерлитамакском нефтехимическом заводе

Очевидцы рассказали, что слышали четыре хлопка на Стерлитамакском заводе

На Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошли четыре взрыва, в том числе два мощных. Об этом сообщили 360.ru очевидцы.

«Было два основных хлопка и столько же — потише», — рассказала местная жительница.

Другой очевидец рассказал о сильном задымлении на предприятии.

«Слышали взрывы, вскочили. В окно глянула на втором этаже увидели клубы дыма в сторону завода. Поняли что произошел взрыв», — отметил он.

Также очевидец добавил, что слышал вначале сильный хлопок, а через пару минут еще один — потише.

Утром во вторник, 4 ноября, стало известно, что в Стерлитамаке прогремел взрыв на нефтехимическом заводе, в результате которого частично обрушился цех водоочистки.