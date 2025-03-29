Слон напал на машину с россиянками на Шри-Ланке

На Шри-Ланке слон напал на автомобиль с российскими туристками. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Две российские туристки встретились с животным во время поездки на трассе «Катарагама» утром 29 марта. Когда слон вышел на дорогу, женщины затормозили, решив подождать, пока проезжая часть освободится. В это время животное приблизилось к машине и «боднуло» хоботом боковое стекло. Россиянки испугались. Их осыпало осколками треснувшего стекла, они получили небольшие травмы.

Позже на остановке женщины рассказали, что не только стекло было выдавлено, но и дверь машины перестала открываться. Россиянки не растерялись, заклеили окно автомобиля плотной пленкой и продолжили путешествие.

Трасса, на которой они встретили слона, проходит через национальный парк Яла, где эти животные часто выходят на дорогу и просят у людей лакомства. У россиянок с собой не было фруктов, поэтому слон и мог разозлиться.

В февраля в индийском штате Керала три человека погибли и 35 получили тяжелые травмы, когда взбесились два слона во время религиозного фестиваля.