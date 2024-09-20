Слетевший с эвакуатора внедорожник едва не сбил девушку в Красноярске

Безответственность водителя эвакуатора привела к дорожной аварии в Красноярске. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, 34-летний автомобилист, управлявший ГАЗ Next, не закрепил эвакуируемый автомобиль Great Wall. В результате внедорожник вылетел на проезжую часть и едва не сбил девушку.

Впоследствии иномарка врезалась в здание. Обошлось без пострадавших.

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