Слетевший с эвакуатора внедорожник едва не сбил девушку в Красноярске
Безответственность водителя эвакуатора привела к дорожной аварии в Красноярске. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, 34-летний автомобилист, управлявший ГАЗ Next, не закрепил эвакуируемый автомобиль Great Wall. В результате внедорожник вылетел на проезжую часть и едва не сбил девушку.
Впоследствии иномарка врезалась в здание. Обошлось без пострадавших.
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