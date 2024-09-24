Следствие запросило арест оскорбившего россиянок иностранного блогера

Следственные органы запросили арест таджикского блогера Салмона Раджабзоде, известного как Джумабой, по делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщил RTVI .

По информации источника, в Чертановский суд уже поступило ходатайство о замене меры пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО.

Об уголовном деле против Джумабоя стало известно еще 7 января. Поводом стали высказывания в одном из роликов, где блогер сказал «с Наташкой кайфовал» и «все русские девушки скоро будут наши». При этом сам мужчина заявлял, что на видео звучал не его голос.

Следствие тогда также затребовало арест Джумабоя, однако судья отказал в удовлетворении ходатайства. Позднее Московской городской суд признал законным отказ нижестоящей инстанции.

Ранее суд приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима блогера Александра Шпака.