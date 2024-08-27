Следствие заявило о бегстве фигурантов дела о подрыве Крымского моста

СК: часть фигурантов дела о подрыве Керченского моста скрылись за границей

Фото: РИА «Новости»

Организаторы и часть исполнителей теракта на Керченском мосту скрылись от следователей за пределами России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документе говорится, что во время расследования российские следователи взаимодействовали с силовиками из Армении, Грузии и Китая.

Они провели более 30 судебных экспертиз, проанализировали камеры видеонаблюдения, осмотрели телефоны и другие электронные носители обвиняемых.
В ближайшее время криминалисты продолжат следственные действия для установления местонахождения организаторов и исполнителей преступления, а также изучат налаженные между ними связи.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. На автомобильной части переправы взорвалась грузовая машина. Два пролета моста частично обрушились. Погибло четыре человека.

Позднее в ФСБ сообщили, что организатором теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины.

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