Следствие заявило о бегстве фигурантов дела о подрыве Крымского моста

Организаторы и часть исполнителей теракта на Керченском мосту скрылись от следователей за пределами России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документе говорится, что во время расследования российские следователи взаимодействовали с силовиками из Армении, Грузии и Китая.

Они провели более 30 судебных экспертиз, проанализировали камеры видеонаблюдения, осмотрели телефоны и другие электронные носители обвиняемых.

В ближайшее время криминалисты продолжат следственные действия для установления местонахождения организаторов и исполнителей преступления, а также изучат налаженные между ними связи.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. На автомобильной части переправы взорвалась грузовая машина. Два пролета моста частично обрушились. Погибло четыре человека.

Позднее в ФСБ сообщили, что организатором теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины.