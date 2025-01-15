Следствие установит причину гибели двух человек в пожаре в Пензенской области

В Пензенской области следствие начало проверку обстоятельств гибели двух мужчин в результате пожара. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
Инцидент произошел ночью 13 января в трехквартирном доме на улице Почтовая в поселке Плодосовхоз Бековского района. Огонь охватил площадь в 52 квадратных метра, полностью уничтожив одну квартиру и частично повредив другую. После того как пожар был потушен, спасатели нашли тела 54-летнего владельца квартиры и его 45-летнего соседа.
Первоначальные исследования не выявили следов насилия на телах погибших. Для установления точной причины смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы.
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