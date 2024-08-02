Следствие проводит 13 экспертиз по делу замглавы МВД Дагестана Исмаилова

РИА «Новости»: по делу замглавы МВД Дагестана Исмаилова проводят 13 экспертиз

Фото: РИА «Новости»

Следственные органы проводят 13 экспертиз в отношении заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

По информации агентства, речь идет о судебной технико-криминалистической экспертизе документов, двух оценочных судебных экспертизах, а также баллистической, почерковедческой, молекулярно-генетической и двух компьютерно-технических.

Исмаилову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и получении взятки в особо крупном размере группой лиц. Обвинения в аналогичных деяниях предъявили заместителю главы следственного управления МВД Дагестана Далгату Абдулгапурову.

Ранее заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова арестовали по делу о взятке.

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