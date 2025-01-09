Следствие начало проверку после поножовщины водителей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело из-за дорожно-транспортного конфликта. Инцидент привлек внимание правоохранителей после того, как в социальных сетях распространилось видео о столкновении двух мужчин. Об этом написал сайт Pravda-nn.ru.
На записи видно, как один из участников конфликта, управляющий автомобилем Kia Rio, выходит из машины и угрожает другому водителю ножом. Впоследствии он нападает на второго участника и наносит ему удары ножом.
Ведется расследование.
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