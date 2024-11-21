Уголовное дело завели на рецидивиста по подозрению в убийстве пенсионерки в ХМАО

Тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в СНТ «Энтузиаст» на территории города Урай. Подозреваемым в причастности к совершению расправы оказался 61-летний мужчина, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Полицейские вышли на след предполагаемого убийцы по горячим следам. Выяснилось, что задержанный ранее был неоднократно судим за преступления против личности.
Сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело. Сейчас стражи порядка выясняют все детали убийства. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о заключении фигуранта под стражу.
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