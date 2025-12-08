Следственный комитет расследует гибель двух человек при пожаре в Кургане

В Кургане произошел пожар в многоквартирном доме на улице Коли Мяготина. Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели двух человек, сообщил сайт URA.RU .

Возгорание произошло вечером в квартире на четвертом этаже. По данным ведомства, погибли женщина 1977 года рождения и мужчина 1984 года рождения.

«На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы, проведен тщательный осмотр места происшествия. По данному факту следственным отделом по городу Курган проводится доследственная проверка», — указано в официальном telegram-канале следственного управления.

Следователи продолжают работу на месте, опрашивают очевидцев и соседей, изучают условия проживания погибших. Для определения причины возникновения огня назначена пожаро-техническая экспертиза. Также будут проведены судебно-медицинские экспертизы для точного установления причин смерти погибших.

По итогам доследственной проверки стражи порядка примут процессуальное решение в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.