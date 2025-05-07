Следователи возбудили уголовное дело после смертельного пожара в Петербурге

Гибель двух человек при пожаре в Санкт-Петербурге стала поводом для возбуждения уголовного дела. Происшествие случилось 5 мая в двухкомнатной квартире многоэтажного жилого дома на проспекте Ветеранов. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
По опубликованной информации, жертвами происшествия стали мужчина и женщина. Еще один пострадавший находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Стражи порядка назначили необходимые экспертизы и следственные мероприятия, чтобы установить точные причины и обстоятельства пожара. Виновных ждет наказание в соответствии с российским законодательством.
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