Следователи возбудили дело после смерти шестилетнего ребенка при пожаре в ХМАО

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели шестилетнего ребенка при пожаре в Нижневартовске. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, трагедия случилась во вторник, 25 ноября, в квартире одного из жилых домов на улице Московкина. Жертвой возгорания стал шестилетний мальчик, пострадал его девятилетний брат. Сейчас ребенок находится в реанимации.

Стражи порядка назначили пожарно-техническую экспертизу. Расследование происшествия продолжается.