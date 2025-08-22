Следователи возбудили дело после гибели водителя в ДТП под Нижним Новгородом

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Кстовском округе Нижегородской области. Авария произошла 16 августа на 470-м километре трассы Москва–Уфа. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили представители региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным полицейских, водитель автомобиля Kia врезался в стоявший на обочине Hyundai. В результате столкновения шофер и несовершеннолетний пассажир второй иномарки получили серьезные травмы, их доставили в больницу.

Несмотря на усилия врачей, пострадавший мужчина вскоре скончался в медицинском учреждении. Следствие установило, что виновник ДТП ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в 2025 году.