Следователи возбудили дело после гибели супругов на пожаре в Пушкине

Супружеская пара погибла в результате пожара в частном доме на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.

По информации следствия, происшествие случилось в понедельник, 9 июня, в одном из садоводств в Пушкине. Супруги, проживавшие в загоревшемся доме, получили смертельные ожоги.

Сейчас правоохранительные органы проводят комплекс необходимых мероприятий и экспертиз для выяснения точных причин и обстоятельств случившегося.