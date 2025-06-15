Следователи возбудили дело после гибели супругов на пожаре в Пушкине

Супружеская пара погибла в результате пожара в частном доме на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.
По информации следствия, происшествие случилось в понедельник, 9 июня, в одном из садоводств в Пушкине. Супруги, проживавшие в загоревшемся доме, получили смертельные ожоги.
Сейчас правоохранительные органы проводят комплекс необходимых мероприятий и экспертиз для выяснения точных причин и обстоятельств случившегося.
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