Следователи возбудили дело после гибели подростка под колесами поезда в Пушкинском районе Петербурга

Поезд смертельно травмировал школьника 2010 года рождения в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Правоохранители возбуди уголовное дело. Об этом пишет сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Западного МСУТ СК России.
Стражи порядка сообщили, что происшествие случилось на 25-м километре станции «Павловск». Подросток шел близко к железнодорожным путям и попал под проезжающий поезд.
От тяжелых травм пострадавший скончался до приезда медиков. На место гибели несовершеннолетнего выезжала оперативно-следственная группа. Сейчас правоохранители проводят комплекс необходимых мероприятий и экспертиз.
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