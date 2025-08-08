Следователи возбудили дело после ДТП с пассажирским автобусом в Ленобласти

Правоохранители возбудили уголовное дело после аварии с участием пассажирского автобуса во Всеволожском районе. Об этом редакции Piter.TV сообщили представители СУ СК России по Ленинградской области.

По данным следствия, 7 августа на 22-м километре трассы «Кола» столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате несколько человек получили травмы, среди пострадавших есть несовершеннолетний.

По факту происшествия следственным отделом по городу Всеволожск возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция также ведет расследование по части 1 статьи 264 УК РФ. Следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств аварии.