Следователи возбудили дело по факту массового ДТП с участием 26 машин в Кемерове

В начале июня на Логовом шоссе в Кемерове произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадали восемь человек, повреждения получили 26 автомобилей. Виновными в ДТП стали водителя фуры и дорожные службы. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Как установили правоохранители, причиной аварии стал комплекс факторов. Самосвал, столкнувшийся с десятками машин, имел технические неисправности и перевозил груз с превышением допустимых норм. Диагностическая карта грузовика оказалась поддельной, так как проверка перед выездом не проводилась.

На спуске перед мостом через Томь большегруз потерял управление. Водитель нарушил правила, проигнорировав запрещающие знаки на въезде на Логовое шоссе. Его уже привлекли к административной ответственности.

Прокуратура выяснила, что к аварии привело также плохое состояние дорожного покрытия, за которое отвечает Кемеровское ДРСУ. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. О фигурантах дела пока не сообщается.