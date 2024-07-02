Следователи Салехарда заинтересовались пожаром, в котором погибли два человека

В Салехарде следователи начали проверку после пожара, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

Накануне горел частный дом в ДТН «Надежда». Прибывшие на место спасатели нашли при разборе завалов тела двух человек, мужчины и женщины.

Следователи устанавливают точную причину смерти людей, а также обстоятельства возникновения пожара.

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